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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Цюриха» провалился, отмечая забитый гол

Забавный случай произошел в матче Лиги Европы АЕК Ларнака — «Цюрих».

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Источник: РИА "Новости"


Полузащитник швейцарцев Беньямин Кололи забил мяч в игре с пенальти. Подбегая к своим болельщикам на трибунах, он перепрыгнул сначала рекламный щит, затем еще один барьер и… пропал из виду. Даже одноклубники Кололи не сразу поняли, что произошло.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оказалось, что игрок попал в яму. Видео этого эпизода можно посмотреть здесь.

Этот гол Кололи остался единственным в игре, «Цюрих» победил в гостях 1:0.

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