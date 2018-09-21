Игрок «Цюриха» провалился, отмечая забитый гол
Забавный случай произошел в матче Лиги Европы АЕК Ларнака — «Цюрих».
Забавный случай произошел в матче Лиги Европы АЕК Ларнака — «Цюрих».
Полузащитник швейцарцев Беньямин Кололи забил мяч в игре с пенальти. Подбегая к своим болельщикам на трибунах, он перепрыгнул сначала рекламный щит, затем еще один барьер и… пропал из виду. Даже одноклубники Кололи не сразу поняли, что произошло.
Оказалось, что игрок попал в яму. Видео этого эпизода можно посмотреть здесь.
Этот гол Кололи остался единственным в игре, «Цюрих» победил в гостях 1:0.