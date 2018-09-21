Игрок «Цюриха» провалился, отмечая забитый гол



Полузащитник швейцарцев Беньямин Кололи забил мяч в игре с пенальти. Подбегая к своим болельщикам на трибунах, он перепрыгнул сначала рекламный щит, затем еще один барьер и… пропал из виду. Даже одноклубники Кололи не сразу поняли, что произошло.