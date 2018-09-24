Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Краснодар
Футбол. Зарубежный
23.09
Бетис2
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
23.09
Фрозиноне0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
23.09
Барселона2
Жирона2
Футбол. Зарубежный
23.09
Лион4
Марсель2
Футбол. Кубок России
25.09
Динамо Брл
Оренбург
Все события
Фоторепортажи
14«Локомотив» уже бился с «Галатасараем». Это было 16 лет назад
7Джошуа нокаутировал Поветкина
15:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Шмурнов об аутсайдерах в Англии: «Саутгемптон», «Кардифф» — какая же беспомощность и пустота

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов сравнил аутсайдеров в чемпионатах Англии и Италии.

Наверх
Источник: AFP 2018

В 6-м туре АПЛ «Саутгемптон» проиграл 0:3 «Ливерпулю», а «Кардифф Сити» — «Манчестер Сити» (0:5).

Во время загрузки произошла ошибка.

После 6 туров «Саутгемптон» занимает 14-е место в АПЛ, команда набрала 5 очков с разницей мячей 6−9. «Кардифф» в турнирной таблоице — 19-й: 2 ничьи и 4 поражения с разницей 3−14.

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
«Спартак» на грани. В дерби его спасли Джикия и Боккетти
«Зенит» сейчас на багаже Манчини. Без шуток
Нурмагомедов: Я уничтожу Макгрегора
«Отношение уровня холодной войны»: WADA вступилось за Россию
Серена Уильямс упрекнула своего тренера во лжи
Вернувшаяся из Белоруссии биатлонистка выиграла летний ЧР: видео
Кучеров: Какая разница, кто получает больше?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь