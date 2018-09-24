Шмурнов об аутсайдерах в Англии: «Саутгемптон», «Кардифф» — какая же беспомощность и пустота
Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов сравнил аутсайдеров в чемпионатах Англии и Италии.
Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов сравнил аутсайдеров в чемпионатах Англии и Италии.
В 6-м туре АПЛ «Саутгемптон» проиграл 0:3 «Ливерпулю», а «Кардифф Сити» — «Манчестер Сити» (0:5).
После 6 туров «Саутгемптон» занимает 14-е место в АПЛ, команда набрала 5 очков с разницей мячей 6−9. «Кардифф» в турнирной таблоице — 19-й: 2 ничьи и 4 поражения с разницей 3−14.