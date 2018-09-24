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15:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» показал, как будет выглядеть новый «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» продемонстрировал обновленный вид своего стадиона «Сантьяго Бернабеу». Мадридский клуб показал в видеоролике, как будет выглядеть арена после реновации.

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Источник: AP 2018

Президент «Реала» Флорентино Перес предоставил проект, по которому на работы по стадиону клуб возьмет в кредит 575 млн евро. Перес планирует выплатить эту сумму за 25−30 лет.

На новом «Сантьяго Бернабеу» появится раздвигаемая крыша, 3D-экран, протянутый по верху стадиона вдоль трибун, интерактивный музей. Работы будут вестись в перерывах между матчами, на другую арену стадион переезжать не будет.

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