«Реал» показал, как будет выглядеть новый «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» продемонстрировал обновленный вид своего стадиона «Сантьяго Бернабеу». Мадридский клуб показал в видеоролике, как будет выглядеть арена после реновации.
«Реал» продемонстрировал обновленный вид своего стадиона «Сантьяго Бернабеу». Мадридский клуб показал в видеоролике, как будет выглядеть арена после реновации.
Президент «Реала» Флорентино Перес предоставил проект, по которому на работы по стадиону клуб возьмет в кредит 575 млн евро. Перес планирует выплатить эту сумму за 25−30 лет.
На новом «Сантьяго Бернабеу» появится раздвигаемая крыша, 3D-экран, протянутый по верху стадиона вдоль трибун, интерактивный музей. Работы будут вестись в перерывах между матчами, на другую арену стадион переезжать не будет.