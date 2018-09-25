7-летняя девочка красиво спела гимн США перед матчем «Гэлакси». Ибрагимович впечатлен

Исполнение девочки поразило и болельщиков, и спортсменов и стало сенсацией для всей страны. Златан назвал Малею Эмму «самым ценным игроком матча».

Девочку после этого матча позвали в несколько ток-шоу на ТВ, а сама она призналась, что ее мечта сейчас — спеть вместе с Кристиной Агилерой.