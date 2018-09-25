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17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

7-летняя девочка красиво спела гимн США перед матчем «Гэлакси». Ибрагимович впечатлен

Клуб Златана Ибрагимовича «Лос-Аджелес Гэлакси» пригласил 7-летнюю Малею Эмму спеть национальный гимн перед матчем с «Сиэтлом».

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Исполнение девочки поразило и болельщиков, и спортсменов и стало сенсацией для всей страны. Златан назвал Малею Эмму «самым ценным игроком матча».

Во время загрузки произошла ошибка.

Девочку после этого матча позвали в несколько ток-шоу на ТВ, а сама она призналась, что ее мечта сейчас — спеть вместе с Кристиной Агилерой.

«Гэлакси» разгромил «Сиэтл в этом матче — 3:0.

Андрей Санталов

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