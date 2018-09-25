7-летняя девочка красиво спела гимн США перед матчем «Гэлакси». Ибрагимович впечатлен
Клуб Златана Ибрагимовича «Лос-Аджелес Гэлакси» пригласил 7-летнюю Малею Эмму спеть национальный гимн перед матчем с «Сиэтлом».
Клуб Златана Ибрагимовича «Лос-Аджелес Гэлакси» пригласил 7-летнюю Малею Эмму спеть национальный гимн перед матчем с «Сиэтлом».
Исполнение девочки поразило и болельщиков, и спортсменов и стало сенсацией для всей страны. Златан назвал Малею Эмму «самым ценным игроком матча».
Девочку после этого матча позвали в несколько
«Гэлакси» разгромил «Сиэтл в этом матче — 3:0.
Андрей Санталов