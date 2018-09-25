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18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Вест Хэма» потроллили Ярмоленко за промах в матче с «Челси»

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко упустил шанс забить в матче АПЛ против «Челси» — украинец бил головой из выгодной позиции, но не попал в ворота.

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Источник: Reuters

Матч в итоге закончился нулевой ничьей, и одноклубники Ярмоленко подшутили над ним. В раздевалке «Вест Хэма» были развешаны листы с отфотошопленным изображением украинского футболиста: Ярмоленко изображен на них с квадратной головой.

Сам Андрей снял про это видео для своего твиттера.

Во время загрузки произошла ошибка.

28-летний Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии». На его счету два гола в 6 матчах АПЛ.

Андрей Санталов

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