Игроки «Вест Хэма» потроллили Ярмоленко за промах в матче с «Челси»

Источник: Reuters

Матч в итоге закончился нулевой ничьей, и одноклубники Ярмоленко подшутили над ним. В раздевалке «Вест Хэма» были развешаны листы с отфотошопленным изображением украинского футболиста: Ярмоленко изображен на них с квадратной головой.

Сам Андрей снял про это видео для своего твиттера.

28-летний Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии». На его счету два гола в 6 матчах АПЛ.