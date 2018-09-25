Доходы «Манчестер Юнайтед» выросли до рекордных 590 млн фунтов

Клуб сообщил, что побил очередной рекорд по доходам — в прошлом сезоне они составили 590 млн фунтов — на 9 млн больше, чем год назад. Зарплатный фонд «МЮ», как сообщает Daily Mail, тоже вырос — с 263,5 млн до 295,9 млн фунтов.