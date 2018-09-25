Доходы «Манчестер Юнайтед» выросли до рекордных 590 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» объявил о своих финансовых показателях в сезоне-2017/18.
«Манчестер Юнайтед» объявил о своих финансовых показателях в сезоне-2017/18.
Клуб сообщил, что побил очередной рекорд по доходам — в прошлом сезоне они составили 590 млн фунтов — на 9 млн больше, чем год назад. Зарплатный фонд «МЮ», как сообщает Daily Mail, тоже вырос — с 263,5 млн до 295,9 млн фунтов.
На 40,6 млн фунтов увеличился также долг клуба, который появился при Глэйзерах. Теперь он составляет 253,7 млн. «Манчестер Юнайтед» объяснил это нехваткой наличности.
Ранее о своих доходах в сезоне-2017/18 рассказал «Манчестер Сити», они впервые превысили планку в 500 млн — 501,5 млн фунтов.
Андрей Санталов