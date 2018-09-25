Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако0
Анже0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер1
Герта0
Футбол. Зарубежный
21:00
Эспаньол
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Ганновер-96
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
Фиорентина
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик2
Урал3
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Уэска
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Брл0
Оренбург2
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
12Сестры Аверины. Как болеют на дерби ЦСКА — «Спартак»?
18:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Доходы «Манчестер Юнайтед» выросли до рекордных 590 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» объявил о своих финансовых показателях в сезоне-2017/18.

Наверх
Источник: Reuters

Клуб сообщил, что побил очередной рекорд по доходам — в прошлом сезоне они составили 590 млн фунтов — на 9 млн больше, чем год назад. Зарплатный фонд «МЮ», как сообщает Daily Mail, тоже вырос — с 263,5 млн до 295,9 млн фунтов.

На 40,6 млн фунтов увеличился также долг клуба, который появился при Глэйзерах. Теперь он составляет 253,7 млн. «Манчестер Юнайтед» объяснил это нехваткой наличности.

Ранее о своих доходах в сезоне-2017/18 рассказал «Манчестер Сити», они впервые превысили планку в 500 млн — 501,5 млн фунтов.

Андрей Санталов

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
В топе бомбардиров РПЛ – только россияне: когда такое было?!
«Автомобилист» отыгрался с 1:4 и победил в десятый раз подряд
«Спартак» и «Енисей» внезапно решили обменяться матчами в РПЛ
«Расплакался, когда Настя родила»: Александр Овечкин – о сыне
Тренер «Ювентуса» объяснил отсутствие Роналду на церемонии ФИФА
«Были у пропасти, но русским это нужно»: Владимир Алекно — о ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь