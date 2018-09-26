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20:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Уилсон забил «Манчестер Юнайтед» удивительный гол со штрафного

Полузащитник «Дерби Каунти» Харри Уилсон отличился в матче Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед».

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Источник: AFP 2018

21-летний валлиец пробил левой ногой со штрафного, послав мяч по красивой траектории в дальний угол. Вратарь «МЮ» Серхио Ромеро даже не прыгнул за мячом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Уилсона сравнял счет в матче — 1:1. Затем «Дерби», который тренирует Фрэнк Лэмпард, вышел вперед, а «Ман Юнайтед» сравнял счет на 5- добавленной минуте ко второму тайму.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Дерби» — 8:7, и команда Жозе Моуринью выбыла из турнира.

Уилсон — футболист «Ливерпуля», играющий за «Дерби» на правах аренды. В Уэльсе его сравнивают с Гаретом Бэйлом.

Илья Андреев

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