Уилсон забил «Манчестер Юнайтед» удивительный гол со штрафного

Источник: AFP 2018

21-летний валлиец пробил левой ногой со штрафного, послав мяч по красивой траектории в дальний угол. Вратарь «МЮ» Серхио Ромеро даже не прыгнул за мячом.

Гол Уилсона сравнял счет в матче — 1:1. Затем «Дерби», который тренирует Фрэнк Лэмпард, вышел вперед, а «Ман Юнайтед» сравнял счет на 5- добавленной минуте ко второму тайму.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Дерби» — 8:7, и команда Жозе Моуринью выбыла из турнира.

Уилсон — футболист «Ливерпуля», играющий за «Дерби» на правах аренды. В Уэльсе его сравнивают с Гаретом Бэйлом.