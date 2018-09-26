Юрген Клопп: FA, наверное, надеется, что клубы вылетят из каких-то соревнований

26 сентября «Ливерпуль» встретится с «Челси» в Кубке лиги, затем сыграет с ним же в чемпионате, через неделю проведет матч с «Наполи» в Лиге чемпионов, а 7 октября сыграет с «Ман Сити» в АПЛ.