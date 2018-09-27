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16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Старридж не забил в пустые ворота в матче с «Челси»

Нападающий «Ливерпуля» Даниэл Старридж допустил удивительный промах в матче Кубка лиги против «Челси».

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Источник: Reuters

В самом начале второго тайма при счете 0:0 Старридж перехватил пас защитника Кристенсена вратарю «синих», обыграл голкипера и не попал в пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не мог поверить своим глазам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже Старридж все-таки забил, красиво сыграв на добивании, а при счете 1:1 попал в перекладину. В конце матча «Ливерпуль» пропустил гол от Эдена Азара и проиграл — 1:2.

Илья Андреев

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