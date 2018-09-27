Старридж не забил в пустые ворота в матче с «Челси»

В самом начале второго тайма при счете 0:0 Старридж перехватил пас защитника Кристенсена вратарю «синих», обыграл голкипера и не попал в пустые ворота.

Позже Старридж все-таки забил, красиво сыграв на добивании, а при счете 1:1 попал в перекладину. В конце матча «Ливерпуль» пропустил гол от Эдена Азара и проиграл — 1:2.