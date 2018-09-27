Старридж не забил в пустые ворота в матче с «Челси»
Нападающий «Ливерпуля» Даниэл Старридж допустил удивительный промах в матче Кубка лиги против «Челси».
Нападающий «Ливерпуля» Даниэл Старридж допустил удивительный промах в матче Кубка лиги против «Челси».
В самом начале второго тайма при счете 0:0 Старридж перехватил пас защитника Кристенсена вратарю «синих», обыграл голкипера и не попал в пустые ворота.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не мог поверить своим глазам.
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Илья Андреев