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16:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью не понравился пост Погба в инстаграме

Стала известна еще одна причина конфликта между главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и звездой команды Полем Погба.

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Источник: Reuters

Португальцу не понравился пост игрока в инстаграме: Погба отправил в сторис видео, как он смеется во время матча на Кубок лиги с «Дерби Каунти» вместе с Андреасом Перрейрой на трибуне «Олд Траффорда». «МЮ» проиграл в серии пенальти и вылетел из турнира. В какое время игры Погба снял видео, неизвестно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но уже на следующий день на тренировке Моуринью подозвал пресс-секретаря команды Джона Аллена и спросил: «Когда Поль отправил это видео в инстаграм?».

Позже Моуринью сказал несколько слов подошедшему поздороваться Погба, и француз выразил удивление.

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