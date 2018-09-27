Моуринью не понравился пост Погба в инстаграме

Португальцу не понравился пост игрока в инстаграме: Погба отправил в сторис видео, как он смеется во время матча на Кубок лиги с «Дерби Каунти» вместе с Андреасом Перрейрой на трибуне «Олд Траффорда». «МЮ» проиграл в серии пенальти и вылетел из турнира. В какое время игры Погба снял видео, неизвестно.