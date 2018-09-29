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14:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Ибрагимович о премии Пушкаша: Моего гола там не было, мне это было неинтересно

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своем стиле ответил на вопрос о премии Пушкаша — за самый красивый гол.

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В этом году награду выиграл форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах за мяч в ворота «Эвертона» в декабре 2017-го.

«Криштиану забил хороший гол. Всех претендентов на награду я не видел, потому что раз моего гола там не было, мне это было неинтересно. Но мой гол должен был быть в списке! Гол против “Лос-Анджелеса” или мой 500-й гол. Посмотрим. Может, я буду в этом списке через год», — сказал швед.

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Андрей Санталов

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