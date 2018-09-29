Ибрагимович о премии Пушкаша: Моего гола там не было, мне это было неинтересно

«Криштиану забил хороший гол. Всех претендентов на награду я не видел, потому что раз моего гола там не было, мне это было неинтересно. Но мой гол должен был быть в списке! Гол против “Лос-Анджелеса” или мой 500-й гол. Посмотрим. Может, я буду в этом списке через год», — сказал швед.