Ибрагимович о премии Пушкаша: Моего гола там не было, мне это было неинтересно
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своем стиле ответил на вопрос о премии Пушкаша — за самый красивый гол.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своем стиле ответил на вопрос о премии Пушкаша — за самый красивый гол.
В этом году награду выиграл форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах за мяч в ворота «Эвертона» в декабре 2017-го.
«Криштиану забил хороший гол. Всех претендентов на награду я не видел, потому что раз моего гола там не было, мне это было неинтересно. Но мой гол должен был быть в списке! Гол против “Лос-Анджелеса” или мой 500-й гол. Посмотрим. Может, я буду в этом списке через год», — сказал швед.
Андрей Санталов