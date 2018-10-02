Игрок «Ниццы» ударил локтем Неймара в ответ на финт бразильца
Полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен грубо сфолил на форварде «ПСЖ» Неймаре после того, как тот одним финтом обыграл его.
Полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен грубо сфолил на форварде «ПСЖ» Неймаре после того, как тот одним финтом обыграл его.
Сиприен ударил бразильца локтем и разбил ему губу в кровь. Для игрока «Ниццы» эта желтая карточка стала второй, он оставил свою команду вдесятером при счете 2:0 в пользу «ПСЖ».
Неймар продолжил игру с повязкой, и в конце матча довел счет до разгромного — 3:0.
Андрей Санталов