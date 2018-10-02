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09:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Ниццы» ударил локтем Неймара в ответ на финт бразильца

Полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен грубо сфолил на форварде «ПСЖ» Неймаре после того, как тот одним финтом обыграл его.

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Сиприен ударил бразильца локтем и разбил ему губу в кровь. Для игрока «Ниццы» эта желтая карточка стала второй, он оставил свою команду вдесятером при счете 2:0 в пользу «ПСЖ».

Во время загрузки произошла ошибка.

Неймар продолжил игру с повязкой, и в конце матча довел счет до разгромного — 3:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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