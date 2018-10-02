Марадона станцевал после победы своей команды в Мексике
Команда Диего Марадоны «Дорадос» выиграла в первом мексиканском дивизионе у «Леонес Негрос» 2:0.
Команда Диего Марадоны «Дорадос» выиграла в первом мексиканском дивизионе у «Леонес Негрос» 2:0.
Знаменитый аргентинец, недавно ставший главным тренером «Дорадос», под аплодисменты футболистов станцевал в раздевалке после игры вместе с одним из своих игроков.
При Марадоне «Дорадос» выиграл два матча и два проиграл. В Мексике про легенду футбола уже сочинили песню.
Андрей Санталов