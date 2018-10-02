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09:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Марадона станцевал после победы своей команды в Мексике

Команда Диего Марадоны «Дорадос» выиграла в первом мексиканском дивизионе у «Леонес Негрос» 2:0.

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Знаменитый аргентинец, недавно ставший главным тренером «Дорадос», под аплодисменты футболистов станцевал в раздевалке после игры вместе с одним из своих игроков.

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При Марадоне «Дорадос» выиграл два матча и два проиграл. В Мексике про легенду футбола уже сочинили песню.

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Андрей Санталов

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