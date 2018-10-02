Игрок «Ромы» забил пяткой в римском дерби
Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини красиво открыл счет в римском дерби с «Лацио».
Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини красиво открыл счет в римском дерби с «Лацио».
22-летний итальянец переправил мяч пяткой в ворота соперника в конце первого тайма.
Это первый гол Пеллегрини в этом сезоне в серии А. В чемпионате-2018/19 он забил три мяча в 28 матчах.
Победный гол в римском дерби забил защитник Александар Коларов. Серб точно пробил со штрафного.
После 7 матчей в серии А «Рома» занимает 8-е место, на ее счету 11 очков.
Андрей Санталов