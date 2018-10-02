Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Хоффенхайм
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
19:55
Ювентус
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
22:00
ЦСКА
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Лион
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Валенсия
Футбол. Зарубежный
1.10
Борнмут2
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
1.10
Сельта1
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
1.10
Сампдория2
СПАЛ1
Все события
Фоторепортажи
10Кто может заменить Акинфеева
21ЦСКА победил «Спартак» в хоккейном дерби
09:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Ромы» забил пяткой в римском дерби

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини красиво открыл счет в римском дерби с «Лацио».

Наверх

22-летний итальянец переправил мяч пяткой в ворота соперника в конце первого тайма.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это первый гол Пеллегрини в этом сезоне в серии А. В чемпионате-2018/19 он забил три мяча в 28 матчах.

Победный гол в римском дерби забил защитник Александар Коларов. Серб точно пробил со штрафного.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 7 матчей в серии А «Рома» занимает 8-е место, на ее счету 11 очков.

Андрей Санталов

Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
ЦСКА сыграет с действующим победителем ЛЧ мадридским «Реалом»
Российские волейболистки одержали третью победу на ЧМ
В США возобновили дело в отношении Роналду об изнасиловании
Черышев может «уволить» Моуринью: анонс матчей Лиги чемпионов
Карпин не удивлен, что «Спартак» не играет. Цитаты тура
Макгрегор уверен в том, что сможет нокаутировать Нурмагомедова
СМИ: Крикунов возглавит московское «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь