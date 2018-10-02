Пике поссорился с Месси
Два лидера «Барселоны» Лионель Месси и Жерар Пике поссорились, утверждает программа El Chiringuito на испанском ТВ.
Два лидера «Барселоны» Лионель Месси и Жерар Пике поссорились, утверждает программа El Chiringuito на испанском ТВ.
Как сообщил журналист Эдуардо Инда, Пике недоволен тем, что Месси, ставший капитаном «Барселоны» мало общается со СМИ, особенно в тяжелые для клуба моменты. Жерару кажется, что Лионель говорит с журналистами, только когда находится в сборной Аргентины.
В то же время Месси недоволен плохой игрой защитников «Барселоны», связывая с этим последние неудачные результаты команды. Аргентинец высказал Пике, что оборона не выглядит такой надежной, как это было раньше.
В последних трех матчах чемпионата Испании «Барселона» дважды сыграла вничью и один раз проиграла. После 7 туров каталонцы делят первое место в чемпионате Испании с «Реалом».
Андрей Санталов.