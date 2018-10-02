Пике поссорился с Месси

Источник: AFP 2018

Как сообщил журналист Эдуардо Инда, Пике недоволен тем, что Месси, ставший капитаном «Барселоны» мало общается со СМИ, особенно в тяжелые для клуба моменты. Жерару кажется, что Лионель говорит с журналистами, только когда находится в сборной Аргентины.

В то же время Месси недоволен плохой игрой защитников «Барселоны», связывая с этим последние неудачные результаты команды. Аргентинец высказал Пике, что оборона не выглядит такой надежной, как это было раньше.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rsDaJ7BvrlI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В последних трех матчах чемпионата Испании «Барселона» дважды сыграла вничью и один раз проиграла. После 7 туров каталонцы делят первое место в чемпионате Испании с «Реалом».