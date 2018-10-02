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15:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Пике поссорился с Месси

Два лидера «Барселоны» Лионель Месси и Жерар Пике поссорились, утверждает программа El Chiringuito на испанском ТВ.

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Источник: AFP 2018

Как сообщил журналист Эдуардо Инда, Пике недоволен тем, что Месси, ставший капитаном «Барселоны» мало общается со СМИ, особенно в тяжелые для клуба моменты. Жерару кажется, что Лионель говорит с журналистами, только когда находится в сборной Аргентины.

В то же время Месси недоволен плохой игрой защитников «Барселоны», связывая с этим последние неудачные результаты команды. Аргентинец высказал Пике, что оборона не выглядит такой надежной, как это было раньше.

Во время загрузки произошла ошибка.

В последних трех матчах чемпионата Испании «Барселона» дважды сыграла вничью и один раз проиграла. После 7 туров каталонцы делят первое место в чемпионате Испании с «Реалом».

Андрей Санталов.

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