Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Локомотив
Шальке-04
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСЖ
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Брюгге
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Галатасарай
Все события
Фоторепортажи
10Кто может заменить Акинфеева
19«Спартак» переиграл «Реал» Хиддинка. Помните, как это было?
16:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар прокинул мяч между ног Мбаппе на тренировке

Форвард «ПСЖ» Неймар дождался момента на тренировке команды, чтобы прокинуть мяч между ног одноклубнику Килиану Мбаппе.

Наверх
Источник: AFP 2018

После нутмега бразилец отпраздновал свой успех, Мбаппе в ответ посмеялся вместе с ним."ПСЖ" сегодня сыграет с «Црвеной Звездой» во 2-м туре Лиги чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неймар в этом сезоне забил 7 голов в 7 матчах, Мбаппе — 4 мяча в 4 матчах.

Андрей Санталов

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Игорь — герой». ЦСКА не остановить даже без Акинфеева
Капитан «МЮ» лайкнул пост об отставке Моуринью
«Вернись, Криштиану!». Что пишут в Испании о победе ЦСКА
«Милан» хочет арендовать Ибрагимовича
Дубль Варфоломеева помог «Металлургу» обыграть «Куньлунь»
Каррера: Не умеем 90 минут обороняться у своих ворот, как ЦСКА
СМИ: Головин выйдет в основе против «Боруссии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь