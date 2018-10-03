Неймар прокинул мяч между ног Мбаппе на тренировке
Форвард «ПСЖ» Неймар дождался момента на тренировке команды, чтобы прокинуть мяч между ног одноклубнику Килиану Мбаппе.
Форвард «ПСЖ» Неймар дождался момента на тренировке команды, чтобы прокинуть мяч между ног одноклубнику Килиану Мбаппе.
После нутмега бразилец отпраздновал свой успех, Мбаппе в ответ посмеялся вместе с ним."ПСЖ" сегодня сыграет с «Црвеной Звездой» во 2-м туре Лиги чемпионов.
Неймар в этом сезоне забил 7 голов в 7 матчах, Мбаппе — 4 мяча в 4 матчах.
Андрей Санталов