Болельщик «Астон Виллы» бросил капусту в своего тренера
Курьезный случай произошел в чемпионшипе перед матчем «Астон Вилла» — «Престон».
Курьезный случай произошел в чемпионшипе перед матчем «Астон Вилла» — «Престон».
Болельщик бирмингемской команды, недовольный результатами в этом сезоне, бросил капусту в главного тренера «Астон Виллы» Стива Брюса.
«Сказать, что я расстроен — не сказать ничего. Считаю, это большим неуважением. К сожалению, таково общество в наше время: сейчас никого не уважают. Удивлен даже, что этот парень знает, что такое капуста», — сказал Брюс.
Болельщик, бросавший капусту, не попал в тренера. Теперь хулигана ищет полиция.
После 11 матчей «Астон Вилла», серьезно обновившая состав летом, занимает 12-е место. Матч с аутсайдером «Престоном» закончился вничью 3:3. В последних 10 играх команда Брюса победила лишь однажды.
Брюс работает с «Астон Виллой» два года: в сезоне-2016/17 команда заняла 13-е место, в прошлом сезоне — 4-е, а в