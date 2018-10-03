Болельщик «Астон Виллы» бросил капусту в своего тренера

Болельщик бирмингемской команды, недовольный результатами в этом сезоне, бросил капусту в главного тренера «Астон Виллы» Стива Брюса.

«Сказать, что я расстроен — не сказать ничего. Считаю, это большим неуважением. К сожалению, таково общество в наше время: сейчас никого не уважают. Удивлен даже, что этот парень знает, что такое капуста», — сказал Брюс.

Болельщик, бросавший капусту, не попал в тренера. Теперь хулигана ищет полиция.

После 11 матчей «Астон Вилла», серьезно обновившая состав летом, занимает 12-е место. Матч с аутсайдером «Престоном» закончился вничью 3:3. В последних 10 играх команда Брюса победила лишь однажды.