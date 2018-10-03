Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Локомотив
Шальке-04
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСЖ
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Брюгге
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Галатасарай
Все события
Фоторепортажи
10Кто может заменить Акинфеева
19«Спартак» переиграл «Реал» Хиддинка. Помните, как это было?
16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Астон Виллы» бросил капусту в своего тренера

Курьезный случай произошел в чемпионшипе перед матчем «Астон Вилла» — «Престон».

Наверх

Болельщик бирмингемской команды, недовольный результатами в этом сезоне, бросил капусту в главного тренера «Астон Виллы» Стива Брюса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сказать, что я расстроен — не сказать ничего. Считаю, это большим неуважением. К сожалению, таково общество в наше время: сейчас никого не уважают. Удивлен даже, что этот парень знает, что такое капуста», — сказал Брюс.

Болельщик, бросавший капусту, не попал в тренера. Теперь хулигана ищет полиция.

После 11 матчей «Астон Вилла», серьезно обновившая состав летом, занимает 12-е место. Матч с аутсайдером «Престоном» закончился вничью 3:3. В последних 10 играх команда Брюса победила лишь однажды.

Брюс работает с «Астон Виллой» два года: в сезоне-2016/17 команда заняла 13-е место, в прошлом сезоне — 4-е, а в плей-офф за выход в АПЛ проиграла в финале «Фулхэму».

Астон Вилла
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
«Игорь — герой». ЦСКА не остановить даже без Акинфеева
Капитан «МЮ» лайкнул пост об отставке Моуринью
«Вернись, Криштиану!». Что пишут в Испании о победе ЦСКА
«Милан» хочет арендовать Ибрагимовича
Дубль Варфоломеева помог «Металлургу» обыграть «Куньлунь»
Каррера: Не умеем 90 минут обороняться у своих ворот, как ЦСКА
СМИ: Головин выйдет в основе против «Боруссии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь