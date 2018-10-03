Валенсия извинился за лайк поста об отставке Моуринью

Источник: Reuters

«Вчера я лайкнул пост в инстаграме, не читая текст, которым была подписана картинка. Это не моя позиция, и я приношу свои извинения.

Я полностью поддерживаю тренера и одноклубников. Мы работаем изо всех сил, чтобы улучшить результаты", — написал Валенсия в твиттере.