Валенсия извинился за лайк поста об отставке Моуринью
Капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия объяснил, как его лайк оказался под постом об отставке главного тренера Жозе Моуринью в его
Капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия объяснил, как его лайк оказался под постом об отставке главного тренера Жозе Моуринью в его
«Вчера я лайкнул пост в инстаграме, не читая текст, которым была подписана картинка. Это не моя позиция, и я приношу свои извинения.
Я полностью поддерживаю тренера и одноклубников. Мы работаем изо всех сил, чтобы улучшить результаты", — написал Валенсия в твиттере.
«Ман Юнайтед» последний раз выигрывал 19 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов у «Янг Бойз». После этого были ничья с «Вулвехэмптоном», вылет из Кубка лиги от «Дерби», поражение от «Вест Хэма» и ничья с «Валенсией».