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16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Валенсия извинился за лайк поста об отставке Моуринью

Капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия объяснил, как его лайк оказался под постом об отставке главного тренера Жозе Моуринью в его фан-группе в инстаграме.

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Источник: Reuters

«Вчера я лайкнул пост в инстаграме, не читая текст, которым была подписана картинка. Это не моя позиция, и я приношу свои извинения.

Я полностью поддерживаю тренера и одноклубников. Мы работаем изо всех сил, чтобы улучшить результаты", — написал Валенсия в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ман Юнайтед» последний раз выигрывал 19 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов у «Янг Бойз». После этого были ничья с «Вулвехэмптоном», вылет из Кубка лиги от «Дерби», поражение от «Вест Хэма» и ничья с «Валенсией».

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