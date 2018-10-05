Фелипе Мело: Хочу быть как Рамос, который получает желтые карточки и выигрывает титулы
Полузащитник «Палмейраса» Фелипе Мело рассказал, кто является для него примером в футболе.
Полузащитник «Палмейраса» Фелипе Мело рассказал, кто является для него примером в футболе.
Бразилец в недавнем матче с «Крузейро» заработал 23-ю желтую карточку в 2018 году. Всего за последние 20 матчей у него 11 предупреждений и 1 удаление.
«Я хочу быть как Серхио Рамос, который получает желтую карточку, желтую карточку, желтую карточку, желтую карточку, а затем выигрывает Лигу чемпионов и чемпионат мира», — заявил бразилец.
Андрей Санталов