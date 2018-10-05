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14:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Фелипе Мело: Хочу быть как Рамос, который получает желтые карточки и выигрывает титулы

Полузащитник «Палмейраса» Фелипе Мело рассказал, кто является для него примером в футболе.

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Источник: AFP 2018

Бразилец в недавнем матче с «Крузейро» заработал 23-ю желтую карточку в 2018 году. Всего за последние 20 матчей у него 11 предупреждений и 1 удаление.

«Я хочу быть как Серхио Рамос, который получает желтую карточку, желтую карточку, желтую карточку, желтую карточку, а затем выигрывает Лигу чемпионов и чемпионат мира», — заявил бразилец.

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Андрей Санталов

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