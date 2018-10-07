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10:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Скрытая битва за титул. «Ливерпуль» — фаворит в матче с «Ман Сити»

7 октября состоится главное событие европейского футбольного уик-энда. На легендарном «Энфилд Роуд» встретятся основные претенденты на титул чемпиона Англии — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

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Источник: Reuters

Обе команды подошли к очному противостоянию в отличной форме. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» занимают две верхние строчки турнирной таблицы с 19 очками. В семи матчах они лишь по разу потеряли очки. Сейчас именно эти команды выглядят явными фаворитами в борьбе за чемпионский титул.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на итоговую победу «Манчестер Сити» в сезоне составляет 1,75, на чемпионство «Ливерпуля» коэффициент — 2,50. Для сравнения, следующая по списку команда с наивысшими шансами на трофей у букмекеров — «Челси». И коэффициент на то, что дружина Маурицио Сарри возьмет титул, — 10,00.

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Равные результаты команды показывают и в Лиге чемпионов, где в активе как «Ливерпуля», так и «Манчестер Сити» по одной победе и одному поражению. Коллектив Юргена Клоппа начал с эффектной домашней победы над «ПСЖ» (3:2), а во втором туре уступил на выезде «Наполи» (0:1). «Сити», напротив, начал с домашнего поражения от «Лиона» (1:2), а на выезде исправился, обыграв «Хоффенхайм» (2:1).

Оба клуба также идут в лидерах английской премьер-лиги и по забитым голам: «горожане» забили 21 мяч, «Ливерпуль» — 15. И если исход противостояния выглядит труднопредсказуемым, то вот ожидать результативного матча можно с большой вероятностью.

В прошлом сезоне английской премьер-лиги в двух матчах между этими командами было забито 12 голов (по шесть в среднем за игру). Пониже, но также на высоком уровне осталась результативность и в матчах «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Команда Юргена Клоппа оказалась сильнее оба раза (2:1 и 3:0).

Коэффициент БК «Лига Ставок» на тотал больше трех забитых мячей в предстоящей встрече составляет 1,95. На то, что будет забито четыре и более голов — 2,45. Интересным выглядит и коэффициент 1,51 на то, что голы будут забиты в каждом из таймов. Коэффициент на то, что каждый из соперников отличится хоть раз, составляет 1,50.

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 8, 7.10.2018, 18:30
Ливерпуль
-Манчестер Сити-

Шансы команд на победу примерно равны, даже несмотря на более удачную игру «Ливерпуля» на своем домашнем стадионе. Коэффициент на победу хозяев поля составляет 2,55, успех гостей расценивается в 2,70, ничья в 3,60.

История встреч последних лет полностью на стороне «Ливерпуля». Начиная с 2015 года во всех турнирах «Манчестер Сити» лишь раз обыгрывал «Ливерпуль» в основное время (был еще финал Кубка Футбольной лиги, где «горожане» взяли верх в серии пенальти). Однако единственное поражение «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» оказалось просто оглушительным — в первом круге прошлого сезона АПЛ команда Хосепа Гвардиолы разгромила соперника со счетом 5:0.

Конечно, чем бы ни закончился матч, до определения чемпиона сезона еще очень далеко, но победитель получит моральное преимущество и неофициальный титул сильнейшей команды чемпионата здесь и сейчас.

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