Скрытая битва за титул. «Ливерпуль» — фаворит в матче с «Ман Сити»
7 октября состоится главное событие европейского футбольного
7 октября состоится главное событие европейского футбольного
Обе команды подошли к очному противостоянию в отличной форме. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» занимают две верхние строчки турнирной таблицы с 19 очками. В семи матчах они лишь по разу потеряли очки. Сейчас именно эти команды выглядят явными фаворитами в борьбе за чемпионский титул.
Коэффициент БК «Лига Ставок» на итоговую победу «Манчестер Сити» в сезоне составляет 1,75, на чемпионство «Ливерпуля» коэффициент — 2,50. Для сравнения, следующая по списку команда с наивысшими шансами на трофей у букмекеров — «Челси». И коэффициент на то, что дружина Маурицио Сарри возьмет титул, — 10,00.
Равные результаты команды показывают и в Лиге чемпионов, где в активе как «Ливерпуля», так и «Манчестер Сити» по одной победе и одному поражению. Коллектив Юргена Клоппа начал с эффектной домашней победы над «ПСЖ» (3:2), а во втором туре уступил на выезде «Наполи» (0:1). «Сити», напротив, начал с домашнего поражения от «Лиона» (1:2), а на выезде исправился, обыграв «Хоффенхайм» (2:1).
Оба клуба также идут в лидерах английской
В прошлом сезоне английской
Коэффициент БК «Лига Ставок» на тотал больше трех забитых мячей в предстоящей встрече составляет 1,95. На то, что будет забито четыре и более голов — 2,45. Интересным выглядит и коэффициент 1,51 на то, что голы будут забиты в каждом из таймов. Коэффициент на то, что каждый из соперников отличится хоть раз, составляет 1,50.
Шансы команд на победу примерно равны, даже несмотря на более удачную игру «Ливерпуля» на своем домашнем стадионе. Коэффициент на победу хозяев поля составляет 2,55, успех гостей расценивается в 2,70, ничья в 3,60.
История встреч последних лет полностью на стороне «Ливерпуля». Начиная с 2015 года во всех турнирах «Манчестер Сити» лишь раз обыгрывал «Ливерпуль» в основное время (был еще финал Кубка Футбольной лиги, где «горожане» взяли верх в серии пенальти). Однако единственное поражение «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» оказалось просто оглушительным — в первом круге прошлого сезона АПЛ команда Хосепа Гвардиолы разгромила соперника со счетом 5:0.
Конечно, чем бы ни закончился матч, до определения чемпиона сезона еще очень далеко, но победитель получит моральное преимущество и неофициальный титул сильнейшей команды чемпионата здесь и сейчас.