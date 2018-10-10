Goal.com: Месси подписал контракт с «Цирком дю Солей»
Возможно, в репертуаре всемирно известного цирка появится шоу, посвященное Лионелю Месси.
Возможно, в репертуаре всемирно известного цирка появится шоу, посвященное Лионелю Месси.
Канадская компания, специализирующаяся на необычных цирковых шоу, может обратиться к футболу в поисках тем для будущих представлений.
Ранее в репертуаре «Цирка дю Солей» уже были шоу, посвященные Майклу Джексону, Элвису Пресли и группе The Beatles.
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины выложил в своем инстаграме видео, в котором он жонглирует предметом, похожим на накладной нос клоуна, одетый при этом в футболку с символикой цирка.
Сам футболист пока никак не прокомментировал свой пост, однако портал Goal.com сообщает, что официальное о подписании контракта будет сообщено в среду.