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13:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Goal.com: Месси подписал контракт с «Цирком дю Солей»

Возможно, в репертуаре всемирно известного цирка появится шоу, посвященное Лионелю Месси.

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Источник: AP 2018

Канадская компания, специализирующаяся на необычных цирковых шоу, может обратиться к футболу в поисках тем для будущих представлений.

Ранее в репертуаре «Цирка дю Солей» уже были шоу, посвященные Майклу Джексону, Элвису Пресли и группе The Beatles.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины выложил в своем инстаграме видео, в котором он жонглирует предметом, похожим на накладной нос клоуна, одетый при этом в футболку с символикой цирка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам футболист пока никак не прокомментировал свой пост, однако портал Goal.com сообщает, что официальное о подписании контракта будет сообщено в среду.

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