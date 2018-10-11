«Челси» свозит фанатов в Освенцим
Лондонский «Челси» придумал метод борьбы с
Лондонский «Челси» придумал метод борьбы с
По мнению «Челси», запрет на посещение стадионов не работает против
«Если просто запрещать им посещать стадионы — в их сознании ничего не поменяется, — цитирует The Sun президента «Челси» Брюса Бака. — Так у них будет шанс осмыслить, что они натворили, и стать лучше. Раньше мы просто запрещали им посещать стадион три года. Теперь мы сможем сказать: «Ты поступил неправильно. У тебя есть выбор: мы можем запретить тебе ходить на стадион или ты отправишься учиться».
В июне этого года группа из 150 болельщиков и сотрудников клуба уже посещала концентрационный лагерь.
«Поездки в Освенцим были действительно важны и эффективны, — добавил Бак. — Мы рассмотрим возможность проводить больше таких поездок, а также будем искать другие способы воздействия на болельщиков».