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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» свозит фанатов в Освенцим

Лондонский «Челси» придумал метод борьбы с фанатами-расистами.

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Источник: Reuters

По мнению «Челси», запрет на посещение стадионов не работает против болельщиков-расистов, сообщает The Sun. Поэтому лондонский клуб организует для фанатов поездку в концентрационный лагерь Освенцим, чтобы они своими глазами могли посмотреть на ужасы нацизма. У болельщиков будет выбор: расстаться с сезонным абонементом или отправиться на обучающие курсы.

«Если просто запрещать им посещать стадионы — в их сознании ничего не поменяется, — цитирует The Sun президента «Челси» Брюса Бака. — Так у них будет шанс осмыслить, что они натворили, и стать лучше. Раньше мы просто запрещали им посещать стадион три года. Теперь мы сможем сказать: «Ты поступил неправильно. У тебя есть выбор: мы можем запретить тебе ходить на стадион или ты отправишься учиться».

В июне этого года группа из 150 болельщиков и сотрудников клуба уже посещала концентрационный лагерь.

«Поездки в Освенцим были действительно важны и эффективны, — добавил Бак. — Мы рассмотрим возможность проводить больше таких поездок, а также будем искать другие способы воздействия на болельщиков».

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