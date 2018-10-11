«Челси» свозит фанатов в Освенцим

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По мнению «Челси», запрет на посещение стадионов не работает против болельщиков-расистов, сообщает The Sun. Поэтому лондонский клуб организует для фанатов поездку в концентрационный лагерь Освенцим, чтобы они своими глазами могли посмотреть на ужасы нацизма. У болельщиков будет выбор: расстаться с сезонным абонементом или отправиться на обучающие курсы.

«Если просто запрещать им посещать стадионы — в их сознании ничего не поменяется, — цитирует The Sun президента «Челси» Брюса Бака. — Так у них будет шанс осмыслить, что они натворили, и стать лучше. Раньше мы просто запрещали им посещать стадион три года. Теперь мы сможем сказать: «Ты поступил неправильно. У тебя есть выбор: мы можем запретить тебе ходить на стадион или ты отправишься учиться».

В июне этого года группа из 150 болельщиков и сотрудников клуба уже посещала концентрационный лагерь.