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18:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Ибрагимович встретился с тайскими детьми, которые провели 18 дней в пещере

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович удивил детей из Таиланда, которых пригласили на популярное в США «Шоу Эллен Дедженерес».

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Источник: AP 2018
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На передачу приехала детская футбольная команда, которая вынужденно провела 18 дней в пещере летом этого года. Дети вместе с тренером пошли в пещеру 23 июня. После дождя вход затопило — пропавших нашли через дней, еще 8 дней длилась спасательная операция.

На прошлой неделе спасенная детская футбольная команда приехала на «Шоу Эллен Дедженерес». Сюрпризом для гостей стало появление звезды «Гэлакси» Златана Ибрагимовича. Швед поздоровался со всеми детьми, подарил им фирменные футболки и пригласил на тренировку своей команды.

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Андрей Санталов

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