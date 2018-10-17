Скоулз: Если бы «Манчестер Юнайтед» подписал Месси, то и у него бы тут не пошла игра

Скоулз в последнее время часто критиковал Жозе Моуринью и звезд «Ман Юнайтед», например, Поля Погба.



«Я говорю то, что думаю. Ничего не придумываю и не умею скрывать свои мысли. Если меню спрашивают, то я говорю, что вижу.



Я болельщик “Юнайтед”, который недоволен командой. Мой сын ходит на все домашние и гостевые матчи “МЮ”.



Считаю, что “Юнайтед” не хватает пары классных игроков, которые есть у других команд. Например, игрока, связующего полузащиту и форвардов — типа де Брюйне, Азара, Давида Сильвы. У нас есть Лингард, который в хороший день может там сыграть, но пока непонятно, какая позиция для него лучше. У Хуана Маты есть нужные качества, но тренер ставит его на правый фланг, а там нужен скоростной игрок.



Санчес — хороший игрок, но я никогда его не видел в составе “Юнайтед”. Он немного эгоист, иногда играет только на себя. Не думаю, что Алексис был нам нужен — тем боле за такие деньги. Как мы теперь от него избавимся, когда у него такая зарплата? Похоже, что его взяли, лишь бы он не достался “Ман Сити”.



Пока похоже, что у каждого, кто приходит в “Ман Юнайтед”, не идет игра. Наверное, если бы мы подписали Месси, то и у него бы тут не пошла игра.



Моуринью — по-прежнему отличный тренер. Но интересно, почему его команду переигрывают. Люди говорят, что прошло только 10 матчей в этом сезоне, но в прошлом чемпионате было то же самое. Мы финишировали вторыми только благодаря Де Хеа.



“Юнайтед” теперь похож на “Ливерпуль” и “Ман Сити” в прошлые годы, мы делаем те же ошибки, что и они когда-то: меняли тренеров и игроков каждый год, все делали неправильно. Тогда мы смотрели на эти команды и смеялись над ними. Теперь их болельщики смеются над нами», — рассказал Скоулз ESPN.



Андрей Санталов