Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны критикой бывших футболистов клуба
Футболисты «Манчестер Юнайтед» возмущены словами в их адрес со стороны знаменитых в прошлом игроков «МЮ».
Футболисты «Манчестер Юнайтед» возмущены словами в их адрес со стороны знаменитых в прошлом игроков «МЮ».
Пол Скоулз, Рой Кин, Гари Невилл и Рио Фердинанд, выступая в роли экспертов на ТВ, часто критикуют игру «Юнайтед» и отношение к делу нынешних футболистов.
В ответ игроки «МЮ» стали делиться друг с другом и своим окружением роликами с ошибками знаменитых футболистов «Юнайтед».
Нынешние игроки «МЮ» считают, что в их адрес идет слишком личная критика и что эксперты не предлагают свои решения проблем команды.
Андрей Санталов