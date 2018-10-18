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16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны критикой бывших футболистов клуба

Футболисты «Манчестер Юнайтед» возмущены словами в их адрес со стороны знаменитых в прошлом игроков «МЮ».

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Источник: Reuters

Пол Скоулз, Рой Кин, Гари Невилл и Рио Фердинанд, выступая в роли экспертов на ТВ, часто критикуют игру «Юнайтед» и отношение к делу нынешних футболистов.

В ответ игроки «МЮ» стали делиться друг с другом и своим окружением роликами с ошибками знаменитых футболистов «Юнайтед».

Нынешние игроки «МЮ» считают, что в их адрес идет слишком личная критика и что эксперты не предлагают свои решения проблем команды.

Андрей Санталов

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