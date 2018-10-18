Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19.10
Анжи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19.10
Шахтер Д
Десна
Футбол. Премьер-лига
19.10
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
19.10
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
19.10
Лион
Ним
Футбол. Зарубежный
19.10
Сельта
Алавес
Все события
Фоторепортажи
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Венгер в 68 лет сыграл в благотворительном матче

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер вышел на поле в благотворительном матче во Франции.

Наверх
Источник: Reuters

68-летний специалист сыграл вместе с нынешним тренером сборной Франции Дидье Дешамом и бывшим защитником национальной команды Лораном Бланом. Венгер провел на поле около часа.

Матч прошел в городке Гёньон, на него пришли 10 тысяч зрителей. Команда Венгера сыграла с ветеранами «Гёньона» вничью (5:5), на благотворительные цели было собрано 23 тысячи евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Рубин» отстранен от еврокубков. За что?
Две шайбы Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
UFC отстранил напавшего на Макгрегора российского бойца
Сборная России побила свой рекорд по золоту на летних ЮОИ
Загитова уступила звание спортсменки года паралимпийке из США
«Реал» провел предварительные переговоры с Конте
Лига наций в порядке. Это лучшая инициатива УЕФА за много лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь