Венгер в 68 лет сыграл в благотворительном матче

68-летний специалист сыграл вместе с нынешним тренером сборной Франции Дидье Дешамом и бывшим защитником национальной команды Лораном Бланом. Венгер провел на поле около часа.



Матч прошел в городке Гёньон, на него пришли 10 тысяч зрителей. Команда Венгера сыграла с ветеранами «Гёньона» вничью (5:5), на благотворительные цели было собрано 23 тысячи евро.