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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью хочет найти «крота» в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ищет источник утечки информации из команды.

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Источник: Reuters

Стартовый состав «Юнайтед» на матч с «Челси» стал известен в соцсетях еще до игры, и это разозлило Моуринью. Португальский тренер хочет провести внутреннее расследование и узнать, кто в этом виноват.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стартовый состав «МЮ» стал известен заранее второй раз за последнее время. Такая же история случилась перед матчем команды с «Вест Хэмом».

Напомним, что конфликт из-за утечки информации возник у Моуринью в «Реале». Там он считал, что сообщения о составе передает СМИ кто-то из игроков королевского клуба.

С «Челси» команда Моуринью сыграла 2:2, упустив победу на последних минутах матча.

Андрей Санталов

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