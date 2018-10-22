Моуринью хочет найти «крота» в «Манчестер Юнайтед»

Стартовый состав «Юнайтед» на матч с «Челси» стал известен в соцсетях еще до игры, и это разозлило Моуринью. Португальский тренер хочет провести внутреннее расследование и узнать, кто в этом виноват.

Стартовый состав «МЮ» стал известен заранее второй раз за последнее время. Такая же история случилась перед матчем команды с «Вест Хэмом».



Напомним, что конфликт из-за утечки информации возник у Моуринью в «Реале». Там он считал, что сообщения о составе передает СМИ кто-то из игроков королевского клуба.



С «Челси» команда Моуринью сыграла 2:2, упустив победу на последних минутах матча.



Андрей Санталов