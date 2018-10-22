Моуринью хочет найти «крота» в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ищет источник утечки информации из команды.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ищет источник утечки информации из команды.
Стартовый состав «Юнайтед» на матч с «Челси» стал известен в соцсетях еще до игры, и это разозлило Моуринью. Португальский тренер хочет провести внутреннее расследование и узнать, кто в этом виноват.
Стартовый состав «МЮ» стал известен заранее второй раз за последнее время. Такая же история случилась перед матчем команды с «Вест Хэмом».
Напомним, что конфликт
С «Челси» команда Моуринью сыграла 2:2, упустив победу на последних минутах матча.
Андрей Санталов