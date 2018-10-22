Винисиус Жуниор забил гол со штрафного и получил красную за симуляцию

18-летний бразилец в игре за дубль мадридцев отличился, красиво забив со штрафного. Этот гол позволил «Кастилье» сыграть вничью со второй командой «Сельты».

Через две минуты после этого Винисиус получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален. Дисквалификация бразильца распространяется и на матчи Ла Лиги, поэтому он пропустит игру с «Барселоной» 28 октября.



Андрей Санталов