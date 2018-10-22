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13:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Винисиус Жуниор забил гол со штрафного и получил красную за симуляцию

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор не сыграет в класико против «Барселоны».

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Источник: Reuters

18-летний бразилец в игре за дубль мадридцев отличился, красиво забив со штрафного. Этот гол позволил «Кастилье» сыграть вничью со второй командой «Сельты».

Во время загрузки произошла ошибка.

Через две минуты после этого Винисиус получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален. Дисквалификация бразильца распространяется и на матчи Ла Лиги, поэтому он пропустит игру с «Барселоной» 28 октября.

Андрей Санталов

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