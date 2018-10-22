Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Жирона
Футбол. Зарубежный
21.10
Интер1
Милан0
Футбол. Зарубежный
21.10
Бетис0
Вальядолид1
Футбол. Зарубежный
21.10
Ницца0
Марсель1
Все события
Фоторепортажи
26Россия победила Турцию
12400-й гол Роналду, травма Месси и другие события еврофутбола
15:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Хут: В матчах «Барсы» против «Реала» 20 парней окружают арбитра, некоторые держатся за лицо. Это позор

Бывший защитник «Челси» и «Лестера» Роберт Хут объяснил, почему ему не нравится смотреть Эль класико.

Наверх
Источник: AP 2018

«Я больше не смотрю матчи “Барсы” против “Мадрида”. Это позор: 20 парней окружают арбитра, некоторые держатся за лицо. Эль класико? Выключаю.

Я не понимаю, как потом, после симуляции травмы, можно смотреть людям в лицо. Как мужчина я смотрю на эту проблему как на позор. Понимаю, когда человек симулирует нарушение. Тут нет большой разницы с тем, как я придерживаю кого-нибудь.

А когда человек притворяется травмированным — это против духа спорта. Ни в одном виде спорта это неприемлемо.

А еще слушаешь экспертов на ТВ, того же Гари Невилла, и они говорят: “У него было право упасть”. Никакого такого права нет. За последние 15 лет правильное питание, тренажерка сделали футболистов сильнее, чем они когда-либо были. И вы говорите мне, что легкого касания достаточно, чтобы человек упал?» — сказал Хут.

Андрей Санталов

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Кто сменит Карреру? Реальные варианты
Интриги дня КХЛ: «Спартак» уступит «Динамо»
Шайба Кучерова помогла «Тампе Бэй» обыграть «Чикаго»
Skate America фигуристы откатали успешно
КХЛ признала ошибку арбитров, не засчитавших шайбу СКА
Кокорину и Мамаеву в СИЗО доверили по очереди мыть туалеты
«Интер» Спаллетти выиграл седьмой матч подряд. Теперь и в дерби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь