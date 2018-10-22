Хут: В матчах «Барсы» против «Реала» 20 парней окружают арбитра, некоторые держатся за лицо. Это позор

«Я больше не смотрю матчи “Барсы” против “Мадрида”. Это позор: 20 парней окружают арбитра, некоторые держатся за лицо. Эль класико? Выключаю.



Я не понимаю, как потом, после симуляции травмы, можно смотреть людям в лицо. Как мужчина я смотрю на эту проблему как на позор. Понимаю, когда человек симулирует нарушение. Тут нет большой разницы с тем, как я придерживаю кого-нибудь.



А когда человек притворяется травмированным — это против духа спорта. Ни в одном виде спорта это неприемлемо.



А еще слушаешь экспертов на ТВ, того же Гари Невилла, и они говорят: “У него было право упасть”. Никакого такого права нет. За последние 15 лет правильное питание, тренажерка сделали футболистов сильнее, чем они когда-либо были. И вы говорите мне, что легкого касания достаточно, чтобы человек упал?» — сказал Хут.



Андрей Санталов