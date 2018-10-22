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17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар назвал новости о возвращении в «Барселону» fake news

Форвард «ПСЖ» Неймар опроверг информацию о переходе в «Барселону», где он играл 4 года до переезда в Париж.

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Источник: AFP 2018

Газеты в Испании — Mundo Deportivo, As и Marca — писали, что бразилец несчастлив во Франции и хочет вернуться в Испанию.

Неймар в ответ опубликовал видео в сторис инстаграма, где на заголовки в газетах о переходе в «Барселону» и «Реал» ставится штампа fake news.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Неймар забил 8 голов и отдал 4 передачи в 8 матчах чемпионата Франции.

Андрей Санталов

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