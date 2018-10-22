Неймар назвал новости о возвращении в «Барселону» fake news
Форвард «ПСЖ» Неймар опроверг информацию о переходе в «Барселону», где он играл 4 года до переезда в Париж.
Форвард «ПСЖ» Неймар опроверг информацию о переходе в «Барселону», где он играл 4 года до переезда в Париж.
Газеты в Испании — Mundo Deportivo, As и Marca — писали, что бразилец несчастлив во Франции и хочет вернуться в Испанию.
Неймар в ответ опубликовал видео в сторис инстаграма, где на заголовки в газетах о переходе в «Барселону» и «Реал» ставится штампа fake news.
В этом сезоне Неймар забил 8 голов и отдал 4 передачи в 8 матчах чемпионата Франции.
Андрей Санталов