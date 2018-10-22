Неймар назвал новости о возвращении в «Барселону» fake news

Газеты в Испании — Mundo Deportivo, As и Marca — писали, что бразилец несчастлив во Франции и хочет вернуться в Испанию.



Неймар в ответ опубликовал видео в сторис инстаграма, где на заголовки в газетах о переходе в «Барселону» и «Реал» ставится штампа fake news.