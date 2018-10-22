Росс Баркли удалил татуировки с рук
Полузащитник «Челси» Росс Баркли рассказал, почему избавился от татуировок на руках.
Полузащитник «Челси» Росс Баркли рассказал, почему избавился от татуировок на руках.
Одна из основных тату на руке игрока была дата его дебюта за «Эвертон» — 20 августа 2011 года. После перехода в «Челси» в карьере Баркли начался новый этап, поэтому он решил стереть напоминание о предыдущем.
Также Баркли избавился от татуировок сделанных в подростковом возрасте.
«Я сделал их, когда был очень молод. Иногда в таком возрасте делашь глупости и не думаешь о них. В последние два года я стираю их.
Первую тату я сделал в 14 лет. Я был большим парнем, так что мой возраст не проверяли (по закону в Великобритании можно делать татуировки с 18 лет — прим.). Может, когда у меня будут дети, я нанесу
Ранее Баркли был так недоволен своими татуировками, что играл в футболках с длинными рукавами или надевал
Андрей Санталов