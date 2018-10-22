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18:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Росс Баркли удалил татуировки с рук

Полузащитник «Челси» Росс Баркли рассказал, почему избавился от татуировок на руках.

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Источник: AP 2018

Одна из основных тату на руке игрока была дата его дебюта за «Эвертон» — 20 августа 2011 года. После перехода в «Челси» в карьере Баркли начался новый этап, поэтому он решил стереть напоминание о предыдущем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Баркли избавился от татуировок сделанных в подростковом возрасте.

«Я сделал их, когда был очень молод. Иногда в таком возрасте делашь глупости и не думаешь о них. В последние два года я стираю их.

Первую тату я сделал в 14 лет. Я был большим парнем, так что мой возраст не проверяли (по закону в Великобритании можно делать татуировки с 18 лет — прим.). Может, когда у меня будут дети, я нанесу что-нибудь на тело», — сказал Баркли.

Ранее Баркли был так недоволен своими татуировками, что играл в футболках с длинными рукавами или надевал что-то под майку, чтобы тату не были видны.

Андрей Санталов

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