Росс Баркли удалил татуировки с рук

Также Баркли избавился от татуировок сделанных в подростковом возрасте.



«Я сделал их, когда был очень молод. Иногда в таком возрасте делашь глупости и не думаешь о них. В последние два года я стираю их.



Первую тату я сделал в 14 лет. Я был большим парнем, так что мой возраст не проверяли (по закону в Великобритании можно делать татуировки с 18 лет — прим.). Может, когда у меня будут дети, я нанесу что-нибудь на тело», — сказал Баркли.



Ранее Баркли был так недоволен своими татуировками, что играл в футболках с длинными рукавами или надевал что-то под майку, чтобы тату не были видны.



Андрей Санталов