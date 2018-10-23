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13:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Рамос о ссоре с Регилоном на тренировке: Я не должен был себя так вести

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал инцидент на тренировке перед матчем Лиги чемпионом с чешской «Викторией».

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Источник: Reuters

Защитник дважды пробил мячом по одноклубнику Серхио Регилону за то, что тот случайно попал ему по носу во время игры в гандбол.

«Выглядит не очень, но такое часто случается на тренировках. Но это не оправдывает меня, я не должен был себя так вести.

Мы всегда играм до конца, верно, Реги? В итоге победила команда Регилона!» — написал Рамос в своем твиттере.

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Андрей Санталов

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