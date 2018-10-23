Рамос о ссоре с Регилоном на тренировке: Я не должен был себя так вести

Защитник дважды пробил мячом по одноклубнику Серхио Регилону за то, что тот случайно попал ему по носу во время игры в гандбол.



«Выглядит не очень, но такое часто случается на тренировках. Но это не оправдывает меня, я не должен был себя так вести.



Мы всегда играм до конца, верно, Реги? В итоге победила команда Регилона!» — написал Рамос в своем твиттере.