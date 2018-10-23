Рамос о ссоре с Регилоном на тренировке: Я не должен был себя так вести
Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал инцидент на тренировке перед матчем Лиги чемпионом с чешской «Викторией».
Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал инцидент на тренировке перед матчем Лиги чемпионом с чешской «Викторией».
Защитник дважды пробил мячом по одноклубнику Серхио Регилону за то, что тот случайно попал ему по носу во время игры в гандбол.
«Выглядит не очень, но такое часто случается на тренировках. Но это не оправдывает меня, я не должен был себя так вести.
Мы всегда играм до конца, верно, Реги? В итоге победила команда Регилона!» — написал Рамос в своем твиттере.
Андрей Санталов