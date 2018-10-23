Озил: С «Лестером» у нас иногда получалось играть в сексуальный футбол
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил оценил победу над «Лестером» в чемпионате Англии.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил оценил победу над «Лестером» в чемпионате Англии.
Команда Унаи Эмери выиграла 3:1, уступая по ходу первого тайма 0:1. Для «Арсенала» это 10-я победа подряд во всех турнирах. Озил впервые вышел с капитанской повязкой и организовал все три гола.
«Сегодня у нас иногда получалось играть в сексуальный футбол. Горд быть капитаном этой команды», — написал Озил в своем твиттере после матча.
«Арсенал» набрал 21 очко после 9 матчей и занимает 4-е место в АПЛ, отставая на два очка от лидеров «Ман Сити» и «Ливерпуля».
Андрей Санталов