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17:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Озил: С «Лестером» у нас иногда получалось играть в сексуальный футбол

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил оценил победу над «Лестером» в чемпионате Англии.

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Источник: Reuters

Команда Унаи Эмери выиграла 3:1, уступая по ходу первого тайма 0:1. Для «Арсенала» это 10-я победа подряд во всех турнирах. Озил впервые вышел с капитанской повязкой и организовал все три гола.

«Сегодня у нас иногда получалось играть в сексуальный футбол. Горд быть капитаном этой команды», — написал Озил в своем твиттере после матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Арсенал» набрал 21 очко после 9 матчей и занимает 4-е место в АПЛ, отставая на два очка от лидеров «Ман Сити» и «Ливерпуля».

Андрей Санталов

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