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17:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Обамеянг сфотографировался с «Феррари» стоимостью миллион фунтов

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг на следующий день после победы над «Лестером» сделал фото с эксклюзивной моделью «Феррари».

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Источник: AFP 2018

«Доброе утро», — подписал фотографию габонец.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче с «Лестером» Обамеянг сделал дубль через 5 минут после выхода на замену. Всего в этом сезоне на его счету 6 голов в 9 играх премьер-лиги.

Машина LaFerrari известна своей редкостью, в мире таких только 499. Авто мощностью 950 лошадиных сил разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Такие машины есть у чемпиона мира в «Формуле-1» Льюиса Хэмилтона, поп-певца Джастина Бибера и популярного повара Гордона Рэмзи.

Андрей Санталов

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