Обамеянг сфотографировался с «Феррари» стоимостью миллион фунтов
Нападающий «Арсенала»
Нападающий «Арсенала»
«Доброе утро», — подписал фотографию габонец.
В матче с «Лестером» Обамеянг сделал дубль через 5 минут после выхода на замену. Всего в этом сезоне на его счету 6 голов в 9 играх
Машина LaFerrari известна своей редкостью, в мире таких только 499. Авто мощностью 950 лошадиных сил разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Такие машины есть у чемпиона мира в «Формуле-1» Льюиса Хэмилтона,
Андрей Санталов