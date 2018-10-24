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16:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Ли Шарп про Лукаку: Никогда не видел центрфорварда с такой плохой обработкой мяча

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп критически отозвался об игре форварда «МЮ» Ромелу Лукаку.

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Источник: Reuters

Бельгиец не забивает в последних 8 матчах за «Юнайтед», в игре Лиги чемпионов с «Ювентусом» он плохо работал с мячом.

«Никогда не видел центрфорварда с такой плохой обработкой мяча. Тяжело играть, когда твой центральный нападающий не может сохранить мяч.

Лукаку говорит, что много играл — и на чемпионате мира, и после него. Лучше всего — дать ему отдохнуть. Отправьте его в отпуск на пару недель, — сказал Шарп.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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