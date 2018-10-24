Ли Шарп про Лукаку: Никогда не видел центрфорварда с такой плохой обработкой мяча
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп критически отозвался об игре форварда «МЮ» Ромелу Лукаку.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп критически отозвался об игре форварда «МЮ» Ромелу Лукаку.
Бельгиец не забивает в последних 8 матчах за «Юнайтед», в игре Лиги чемпионов с «Ювентусом» он плохо работал с мячом.
«Никогда не видел центрфорварда с такой плохой обработкой мяча. Тяжело играть, когда твой центральный нападающий не может сохранить мяч.
Лукаку говорит, что много играл — и на чемпионате мира, и после него. Лучше всего — дать ему отдохнуть. Отправьте его в отпуск на пару недель, — сказал Шарп.
Андрей Санталов