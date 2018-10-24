Ли Шарп про Лукаку: Никогда не видел центрфорварда с такой плохой обработкой мяча

Бельгиец не забивает в последних 8 матчах за «Юнайтед», в игре Лиги чемпионов с «Ювентусом» он плохо работал с мячом.



«Никогда не видел центрфорварда с такой плохой обработкой мяча. Тяжело играть, когда твой центральный нападающий не может сохранить мяч.



Лукаку говорит, что много играл — и на чемпионате мира, и после него. Лучше всего — дать ему отдохнуть. Отправьте его в отпуск на пару недель, — сказал Шарп.