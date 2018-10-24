«Ливерпуль» подарил сто футболок Мане сиротам в Малави

Более ста футбольных маек Садьо Мане с 19-м номером получили дети-сироты в Малави.



«Ливерпуль» запустил благотворительную акцию, когда сенегальский нападающий сменил 19-й номер на 10-й. Болельщики клуба могли бесплатно обменять футболки на новые, а старые «Ливерпуль» отправил организации KitAid, которая работает с фондом «Друзья сирот в Муланье».