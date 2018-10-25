Ибрагимович станцевал floss dance в шоу Кордена
Ведущий шоу на канале CBS Джеймс Корден пригласил в гости форварда «Гэлакси» Златана Ибрагимовича, который недавно был номинирован на приз самого ценного игрока МЛС.
Ведущий шоу на канале CBS Джеймс Корден пригласил в гости форварда «Гэлакси» Златана Ибрагимовича, который недавно был номинирован на приз самого ценного игрока МЛС.
Шведскому футболисту предложили поучаствовать в нескольких конкурсах. Златан должен был назвать трех человек из семейства Кардашьян, открыть банку соленых огурцов, станцевать популярный floss dance и произнести свои имя и фамилию, набив рот зефиром.
Андрей Санталов