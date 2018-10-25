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14:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Ибрагимович станцевал floss dance в шоу Кордена

Ведущий шоу на канале CBS Джеймс Корден пригласил в гости форварда «Гэлакси» Златана Ибрагимовича, который недавно был номинирован на приз самого ценного игрока МЛС.

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Источник: AP 2018

Шведскому футболисту предложили поучаствовать в нескольких конкурсах. Златан должен был назвать трех человек из семейства Кардашьян, открыть банку соленых огурцов, станцевать популярный floss dance и произнести свои имя и фамилию, набив рот зефиром.

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Андрей Санталов

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