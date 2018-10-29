«Вы изменили футбол навсегда!». Игроки «Лестера» попрощались с погибшим владельцем клуба
Владелец «Лестер Сити» Вишай Шривадданапрабха разбился на вертолете после матча с «Вест Хэмом» 27 октября.
Владелец «Лестер Сити» Вишай Шривадданапрабха разбился на вертолете после матча с «Вест Хэмом» 27 октября.
Футболисты команды попрощались с ним в своих соцсетях.
Шривадданапрабха приобрел «Лестер» в 2010 году, когда тот выступал в чемпионшипе, за 39 млн фунтов. В 2016-м команда сенсационно стала чемпионом Англии впервые в своей истории.
«Невероятный человек с огромным сердцем, дуга «Лестер Сити», — форвард Джейми Варди.
«Вы изменили футбол. Навсегда! Вы подарили всем надежду на то, что невозможное возможно — не только нащим болельщикам, но и болельщикам во всем мире», — вратарь Каспер Шмейхель.
«Иногда жизнь несправедлива. Замечательный вдумчивый человек, посвятивший жизнь «Лестеру», — полузащитник Джеймс Мэддисон.
«Один из лучших людей, которых я
Андрей Санталов