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12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вы изменили футбол навсегда!». Игроки «Лестера» попрощались с погибшим владельцем клуба

Владелец «Лестер Сити» Вишай Шривадданапрабха разбился на вертолете после матча с «Вест Хэмом» 27 октября.

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Источник: Reuters

Футболисты команды попрощались с ним в своих соцсетях.

Шривадданапрабха приобрел «Лестер» в 2010 году, когда тот выступал в чемпионшипе, за 39 млн фунтов. В 2016-м команда сенсационно стала чемпионом Англии впервые в своей истории.

«Невероятный человек с огромным сердцем, дуга «Лестер Сити», — форвард Джейми Варди.

«Вы изменили футбол. Навсегда! Вы подарили всем надежду на то, что невозможное возможно — не только нащим болельщикам, но и болельщикам во всем мире», — вратарь Каспер Шмейхель.

«Иногда жизнь несправедлива. Замечательный вдумчивый человек, посвятивший жизнь «Лестеру», — полузащитник Джеймс Мэддисон.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Один из лучших людей, которых я когда-либо встречал. Никогда не забуду вас», — бывший игрок «Лестера» Рияд Марез.

Андрей Санталов

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