«Болт пробежал сто метров быстрее, чем Погба до точки пенальти». Игрок «МЮ» всех насмешил

Француз долго разбегался, сделал 28 коротких шагов, пробил в угол, но не обманул вратаря. Джордан Пикфорд отбил удар, Погба успел добить мяч в ворота. После этого над техникой Погба много шутили в интернете. «Болт пробежал сто метров быстрее, чем Погба до точки пенальти», — написал пользователь твиттера Джордан Элготт. «Чтобы сыграть в стеночку с пенальти, требуется настоящий талант», — отметил Гари Линекер.

Сам Погба признал после матча, что, возможно, теперь изменит свой подход к исполнению пенальти, потому что вратари изучили его технику.



Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью похвалил Погба, отметив, что француз не боится брать на себя ответственность.



«Мне нравится эта решимость. Не люблю Микки-Маусов, которые боятся подойти к точке. Поль, конечно, может лучше исполнять пенальти. Вратари знают, что он будет делать, так что Погба сделает выводы. Но для меня самое важное, что он хочет снова пробивать пенальти», — сообщил Моуринью.



Андрей Санталов