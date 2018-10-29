«Болт пробежал сто метров быстрее, чем Погба до точки пенальти». Игрок «МЮ» всех насмешил
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» в традиционной манере исполнил пенальти в матче с «Эвертоном».
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» в традиционной манере исполнил пенальти в матче с «Эвертоном».
Француз долго разбегался, сделал 28 коротких шагов, пробил в угол, но не обманул вратаря. Джордан Пикфорд отбил удар, Погба успел добить мяч в ворота.
После этого над техникой Погба много шутили в интернете.
«Болт пробежал сто метров быстрее, чем Погба до точки пенальти», — написал пользователь твиттера Джордан Элготт.
«Чтобы сыграть в стеночку с пенальти, требуется настоящий талант», — отметил Гари Линекер.
Сам Погба признал после матча, что, возможно, теперь изменит свой подход к исполнению пенальти, потому что вратари изучили его технику.
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью похвалил Погба, отметив, что француз не боится брать на себя ответственность.
«Мне нравится эта решимость. Не люблю
Андрей Санталов