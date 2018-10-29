Болельщики «Марселя» бросали в Неймара бутылки и монеты
Во Франции прошел матч Le Classique — дерби между «Марселем» и «ПСЖ».
Во Франции прошел матч Le Classique — дерби между «Марселем» и «ПСЖ».
Болельщики на стадионе «Велодром» развлекались бросанием бутылок и монет в главную звезду парижан Неймара.
Бразилец после матча обратился к футбольным властям Франции.
«То, что делают такие болельщики, — это неправильно. Считаю, что люди, которые управляют французским футболом, должны
Так больше не может продолжаться, потому что каждый раз, когда мы сюда приезжаем, фанаты бросают в нас разные вещи. Это опасно», — сказал Неймар.
«ПСЖ» обыграл «Марсель» 2:0 благодаря голам Килиана Мбаппе и Юлиана Дракслера.
Андрей Санталов