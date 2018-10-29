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15:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Марселя» бросали в Неймара бутылки и монеты

Во Франции прошел матч Le Classique — дерби между «Марселем» и «ПСЖ».

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Источник: Reuters

Болельщики на стадионе «Велодром» развлекались бросанием бутылок и монет в главную звезду парижан Неймара.

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Бразилец после матча обратился к футбольным властям Франции.

«То, что делают такие болельщики, — это неправильно. Считаю, что люди, которые управляют французским футболом, должны что-то с этим сделать.

Так больше не может продолжаться, потому что каждый раз, когда мы сюда приезжаем, фанаты бросают в нас разные вещи. Это опасно», — сказал Неймар.

Во время загрузки произошла ошибка.

«ПСЖ» обыграл «Марсель» 2:0 благодаря голам Килиана Мбаппе и Юлиана Дракслера.

Андрей Санталов

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