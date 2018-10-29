Болельщики «Марселя» бросали в Неймара бутылки и монеты

Бразилец после матча обратился к футбольным властям Франции.



«То, что делают такие болельщики, — это неправильно. Считаю, что люди, которые управляют французским футболом, должны что-то с этим сделать.



Так больше не может продолжаться, потому что каждый раз, когда мы сюда приезжаем, фанаты бросают в нас разные вещи. Это опасно», — сказал Неймар.