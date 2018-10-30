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12:37 (мск), источник: Sportmail.ru

У Роналду 144 млн подписчиков в инстаграме — это новый мировой рекорд

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду побил рекорд по популярности в социальной сети Instagram.

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Источник: AP 2018

У португальца теперь 144 млн подписчиков, он обогнал американскую певицу и актрису Селен Гомес, которая лидировала последние два года.

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Этим летом Роналду перешел в «Ювентус» за 100 млн евро. Пост о подписании контракта с чемпионом Италии 16 июля за два дня собрал 11,4 млн лайков.

У 5-кратного обладателя «Золотого мяча» 120 млн подписчиков в фэйсбуке и 75 млн — в твиттере.

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Роналду забил 7 голов и отдал 5 передач в 12 матчах за «Ювентус».

Андрей Санталов

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