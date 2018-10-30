У Роналду 144 млн подписчиков в инстаграме — это новый мировой рекорд
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду побил рекорд по популярности в социальной сети Instagram.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду побил рекорд по популярности в социальной сети Instagram.
У португальца теперь 144 млн подписчиков, он обогнал американскую певицу и актрису Селен Гомес, которая лидировала последние два года.
Этим летом Роналду перешел в «Ювентус» за 100 млн евро. Пост о подписании контракта с чемпионом Италии 16 июля за два дня собрал 11,4 млн лайков.
У 5-кратного обладателя «Золотого мяча» 120 млн подписчиков в фэйсбуке и 75 млн — в твиттере.
Роналду забил 7 голов и отдал 5 передач в 12 матчах за «Ювентус».
Андрей Санталов