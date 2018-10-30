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14:51 (мск), источник: Sportmail.ru

«Он был мне как отец». Марез посвятил гол погибшему владельцу «Лестера»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез забил единственный гол в матче с «Тоттенхэмом».

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Источник: Reuters

Марез отправил мяч в ворота лондонцев в первом тайме и сразу после этого показал на небо — он посвятил гол Вишаю Шривадданапрабхе, владельцу «Лестера», который разбился при падении вертолета 27 октября.

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«Мне было тяжело. Босс относился ко мне по-особому, я провел в “Лестере” 4,5 года. Он был таким хорошим человеком, я сильно расстроился.

Поэтому я показал на небо после гола. Он был мне как отец. Я хотел играть сегодня, потому что знаю, что он бы этого хотел. Футбол был его страстью», — рассказал Марез.

Андрей Санталов

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