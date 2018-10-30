«Он был мне как отец». Марез посвятил гол погибшему владельцу «Лестера»
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез забил единственный гол в матче с «Тоттенхэмом».
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез забил единственный гол в матче с «Тоттенхэмом».
Марез отправил мяч в ворота лондонцев в первом тайме и сразу после этого показал на небо — он посвятил гол Вишаю Шривадданапрабхе, владельцу «Лестера», который разбился при падении вертолета 27 октября.
«Мне было тяжело. Босс относился ко мне
Поэтому я показал на небо после гола. Он был мне как отец. Я хотел играть сегодня, потому что знаю, что он бы этого хотел. Футбол был его страстью», — рассказал Марез.
Андрей Санталов