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16:10 (мск), источник: Sportmail.ru

«Не вижу у “Тоттенхэма” желания выиграть АПЛ». Каррагер и Невилл поспорили в эфире

После главного матча тура в английской премьер-лиге «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» (0:1) эксперты Monday Night Football на канале Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл обсудили шансы «Сперс» на успех в АПЛ.

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Источник: Reuters

Каррагер: «Тоттенхэм» очень хорошо стартовал в сезоне, но несколько команд стартовали еще лучше. У «Сперс» было больше всего игроков, дошедших до финальной стадии ЧМ, они никого не подписали летом. Эта та же команда, что и два года назад. Когда стоишь на месте, то откатываешься назад. Учитывая, сколько тратят другие претенденты на победу в АПЛ и топ-4, долго оставаться на таком уровне невозможно Когда-нибудь Почеттино уйдет".

Невилл: «Ты говоришь, когда у каждой команды есть право выиграть АПЛ. “Ливерпуль” не побеждал 30 лет…».

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Каррагер: «Но они стараются. “Ливерпуль” может не выиграть титул, но он прилагает усилия к этому. А разве “Тоттенхэм” делает все возможное для Почеттино и Харри Кейна?».

Невилл: «Ты просишь их тратить больше денег, тогда как у них каждый день растет долг из-за проблем со стадионом. Почеттино знал правила игры, когда пришел в “Тоттенхэм”, знал, что у него не будет бюджета в 500−600 млн фунтов. Выиграют ли “Сперс” титул? Нет. Они на моей памяти его не выигрывали, почему мы должны думать, что они сейчас выиграют?».

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Каррагер: «Тоже не вижу, как “Тоттенхэм” может стать чемпионом. Вот “Ливерпуль” старается выиграть АПЛ, а “Тоттенхэм” доволен попаданием в топ-4, с этих денег они платят за стадион, за то, за се. При такой задаче больше им не надо платить за новых игроков, им хватает и этого хорошего состава. Я говорю о желании победить. Без новых игроков не победить. Это лучшая команда “Тоттенхэма” за 30 лет, лучший тренер, почему бы им не помочь, не поднять их на новый уровень?».

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Невилл: «Игроки, которые могут усилить “Тоттенхэм”… “Ливерпуль” заплатил 65 млн за вратаря, “Юнайтед” дал Санчесу 400 тысяч фунтов в неделю, “Челси” потратил 70 млн на вратаря. “Тоттенхэм” так тратить не будет».

Каррагер: «Тоттенхэм» не подписал Садьо Мане, посчитав его зарплату высокой, такая же история была с Вейналдумом. Макгуайр мог перейти в «Сперс», но ему в «Лестере» теперь платят больше. Они купили Мусса Сиссоко за те же деньги, за какие могли купить Мане. Возможно, зарплата Сиссоко меньше, но Мане намного сильнее. «Тоттенхэм» каждый год в Лиге чемпионов, в топ-4 АПЛ и потратил только 29 млн фунтов на трансферы за 4 года! «Сток» потратил 60 млн, в чемпионшипе!".

Андрей Санталов

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