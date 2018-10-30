«Не вижу у “Тоттенхэма” желания выиграть АПЛ». Каррагер и Невилл поспорили в эфире

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Каррагер: «Тоттенхэм» очень хорошо стартовал в сезоне, но несколько команд стартовали еще лучше. У «Сперс» было больше всего игроков, дошедших до финальной стадии ЧМ, они никого не подписали летом. Эта та же команда, что и два года назад. Когда стоишь на месте, то откатываешься назад. Учитывая, сколько тратят другие претенденты на победу в АПЛ и топ-4, долго оставаться на таком уровне невозможно Когда-нибудь Почеттино уйдет".



Невилл: «Ты говоришь, когда у каждой команды есть право выиграть АПЛ. “Ливерпуль” не побеждал 30 лет…».

Каррагер: «Но они стараются. “Ливерпуль” может не выиграть титул, но он прилагает усилия к этому. А разве “Тоттенхэм” делает все возможное для Почеттино и Харри Кейна?».



Невилл: «Ты просишь их тратить больше денег, тогда как у них каждый день растет долг из-за проблем со стадионом. Почеттино знал правила игры, когда пришел в “Тоттенхэм”, знал, что у него не будет бюджета в 500−600 млн фунтов. Выиграют ли “Сперс” титул? Нет. Они на моей памяти его не выигрывали, почему мы должны думать, что они сейчас выиграют?».

Каррагер: «Тоже не вижу, как “Тоттенхэм” может стать чемпионом. Вот “Ливерпуль” старается выиграть АПЛ, а “Тоттенхэм” доволен попаданием в топ-4, с этих денег они платят за стадион, за то, за се. При такой задаче больше им не надо платить за новых игроков, им хватает и этого хорошего состава. Я говорю о желании победить. Без новых игроков не победить. Это лучшая команда “Тоттенхэма” за 30 лет, лучший тренер, почему бы им не помочь, не поднять их на новый уровень?».