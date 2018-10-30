«Лацио» вышел на матч серии А в футболках с фотографиями болельщиков

Римляне вышли на игру в футболках, в номера которых были добавлены фотографии болельщиков. Акция клуба называлась «На поле вместе с «Лацио» и символизировала поддержку тифози на трибунах и не только.

В начале октября «Лацио» просил болельщиков присылать свои фотографии для попадания на игровые футболки. На «Стадио Олимпико» также были установлены фотобудки.



В самом матче эта акция не помогла «Лацио», команда проиграла «Интеру» 0:3 и осталась на 4-м месте в таблице.



Андрей Санталов