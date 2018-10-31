Погба спародировал свой забег перед пенальти
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба снял забавное видео для своего инстаграма.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба снял забавное видео для своего инстаграма.
Француз спародировал свой забег перед исполнением пенальти.
«Как же я доберусь до своей машины?» — подписал Погба ролик.
За нарочито долгий разбег в матче с «Эвертоном» многие критиковали и высмеивали Погба. Игрок тогда сделал 28 коротких шагов, пробил в угол, но не обманул вратаря. Джордан Пикфорд отбил удар, Погба успел сыграть на добивании.
Погба позже сказал, что планирует поменять разбег перед пенальти.
Андрей Санталов