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13:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Погба спародировал свой забег перед пенальти

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба снял забавное видео для своего инстаграма.

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Источник: Reuters

Француз спародировал свой забег перед исполнением пенальти.

«Как же я доберусь до своей машины?» — подписал Погба ролик.

Во время загрузки произошла ошибка.

За нарочито долгий разбег в матче с «Эвертоном» многие критиковали и высмеивали Погба. Игрок тогда сделал 28 коротких шагов, пробил в угол, но не обманул вратаря. Джордан Пикфорд отбил удар, Погба успел сыграть на добивании.

Погба позже сказал, что планирует поменять разбег перед пенальти.

Андрей Санталов

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