Погба спародировал свой забег перед пенальти

Француз спародировал свой забег перед исполнением пенальти. «Как же я доберусь до своей машины?» — подписал Погба ролик.

За нарочито долгий разбег в матче с «Эвертоном» многие критиковали и высмеивали Погба. Игрок тогда сделал 28 коротких шагов, пробил в угол, но не обманул вратаря. Джордан Пикфорд отбил удар, Погба успел сыграть на добивании.



Погба позже сказал, что планирует поменять разбег перед пенальти.



Андрей Санталов