«Не знаю, будет ли Месси на подиуме в этот раз». Роналду назвал главных конкурентов в борьбе за «Золотой мяч»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился соображениями о претендентах на награду лучшему игроку года.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился соображениями о претендентах на награду лучшему игроку года.
«Конечно, я хочу выиграть шестой “Золотой мяч”. Если бы я сказал иначе, это было бы неправдой.
Среди конкурентов будут примерно те же игроки, что и обычно. Не знаю только, будет ли Месси на подиуме в этот раз. Допустим, это будут Салах, Модрич, Гризманн, Варан, Мбаппе —
Но мне интересно, будут ли эти игроки в топе через 10 лет. Мы с Месси остаемся на высоком уровне и спустя 10 лет», — цитирует Роналду The Daily Mail со ссылкой на France Football.
Андрей Санталов