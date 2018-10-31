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17:40 (мск), источник: Sportmail.ru

«Не знаю, будет ли Месси на подиуме в этот раз». Роналду назвал главных конкурентов в борьбе за «Золотой мяч»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился соображениями о претендентах на награду лучшему игроку года.

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Источник: Reuters

«Конечно, я хочу выиграть шестой “Золотой мяч”. Если бы я сказал иначе, это было бы неправдой.

Среди конкурентов будут примерно те же игроки, что и обычно. Не знаю только, будет ли Месси на подиуме в этот раз. Допустим, это будут Салах, Модрич, Гризманн, Варан, Мбаппе — кто-то еще из Франции, потому что они выиграли чемпионат мира.

Но мне интересно, будут ли эти игроки в топе через 10 лет. Мы с Месси остаемся на высоком уровне и спустя 10 лет», — цитирует Роналду The Daily Mail со ссылкой на France Football.

Андрей Санталов

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