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18:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе и Рабьо пропустили командное собрание из-за Эль класико

Игроки «ПСЖ» опоздали на 25 минут, потому что смотрели первый тайм матча «Барселона» — «Реал».

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Источник: Reuters

Главный тренер Томас Тухель наказал Килиана Мбаппе и Адриена Рабьо, оставив их в запасе на матч с «Марселем».

Мбаппе вышел во втором тайме и забил победный гол. Рабьо тоже появился на поле, отыграв 12 минут.

«Это между ними и тренером. Они должны уважать расписание, в этот раз у них это не получилось. Это отличные футболисты, они важны для команды, без них нам было хуже. Но это наше внутреннее дело», — прокомментировал ситуацию Неймар.

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Андрей Санталов

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