Мбаппе и Рабьо пропустили командное собрание из-за Эль класико

Главный тренер Томас Тухель наказал Килиана Мбаппе и Адриена Рабьо, оставив их в запасе на матч с «Марселем».



Мбаппе вышел во втором тайме и забил победный гол. Рабьо тоже появился на поле, отыграв 12 минут.



«Это между ними и тренером. Они должны уважать расписание, в этот раз у них это не получилось. Это отличные футболисты, они важны для команды, без них нам было хуже. Но это наше внутреннее дело», — прокомментировал ситуацию Неймар.