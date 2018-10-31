Мбаппе и Рабьо пропустили командное собрание из-за Эль класико
Игроки «ПСЖ» опоздали на 25 минут, потому что смотрели первый тайм матча «Барселона» — «Реал».
Игроки «ПСЖ» опоздали на 25 минут, потому что смотрели первый тайм матча «Барселона» — «Реал».
Главный тренер Томас Тухель наказал Килиана Мбаппе и Адриена Рабьо, оставив их в запасе на матч с «Марселем».
Мбаппе вышел во втором тайме и забил победный гол. Рабьо тоже появился на поле, отыграв 12 минут.
«Это между ними и тренером. Они должны уважать расписание, в этот раз у них это не получилось. Это отличные футболисты, они важны для команды, без них нам было хуже. Но это наше внутреннее дело», — прокомментировал ситуацию Неймар.
Андрей Санталов