В Швеции футболиста удалили за празднование гола у скамейки соперника

Через несколько секунд после красивого удара со штрафного Ларссон оказался напротив скамейки запасных «Мальме» и что-то прокричал, обращаясь к зрителям. Соперникам это не понравилось, и разнимать футболистов и тренеров вышли охранники стадиона и судьи.

Двум самым активным игрокам — по одному в каждой команде — главный арбитр показал по карточке. Для Ларссона она оказалась второй, и ему пришлось покинуть поле.



АИК продолжает лидировать в чемпионате Швеции, после 27 матчей он опережает на одно очко «Норчепинг» и имеет игру в запасе.



Андрей Санталов