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11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

В Швеции футболиста удалили за празднование гола у скамейки соперника

Полузащитник АИК Себастьян Ларссон сравнял счет на 96-й минуте матча в чемпионате Швеции и побежал праздновать гол.

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Источник: РИА "Новости"

Через несколько секунд после красивого удара со штрафного Ларссон оказался напротив скамейки запасных «Мальме» и что-то прокричал, обращаясь к зрителям. Соперникам это не понравилось, и разнимать футболистов и тренеров вышли охранники стадиона и судьи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Двум самым активным игрокам — по одному в каждой команде — главный арбитр показал по карточке. Для Ларссона она оказалась второй, и ему пришлось покинуть поле.

АИК продолжает лидировать в чемпионате Швеции, после 27 матчей он опережает на одно очко «Норчепинг» и имеет игру в запасе.

Андрей Санталов

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