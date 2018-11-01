В Швеции футболиста удалили за празднование гола у скамейки соперника
Полузащитник АИК Себастьян Ларссон сравнял счет на 96-й минуте матча в чемпионате Швеции и побежал праздновать гол.
Полузащитник АИК Себастьян Ларссон сравнял счет на 96-й минуте матча в чемпионате Швеции и побежал праздновать гол.
Через несколько секунд после красивого удара со штрафного Ларссон оказался напротив скамейки запасных «Мальме» и
Двум самым активным игрокам — по одному в каждой команде — главный арбитр показал по карточке. Для Ларссона она оказалась второй, и ему пришлось покинуть поле.
АИК продолжает лидировать в чемпионате Швеции, после 27 матчей он опережает на одно очко «Норчепинг» и имеет игру в запасе.
Андрей Санталов