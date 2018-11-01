В дерби Эдинбурга фанат ударил вратаря, а в тренера попали монетой
Матч «Хартс» — «Хиберниан» в чемпионате Шотландии получился очень горячим.
Матч «Хартс» — «Хиберниан» в чемпионате Шотландии получился очень горячим.
Эдинбургское дерби закончилось безголевой ничьей, но после игры всем было не до футбола. В добавленное время вратарь хозяев Зденек Зламал подошел к трибунам, чтобы взять улетевший туда мяч, в это время его ударил фанат «Хиберниана».
В то же время досталось и главному тренеру «Хиберниана» Нилу Леннону. Ему в челюсть прилетела монета, брошенная
«Я бы хотел встретиться с бросившим в меня монету лицом к лицу. Но они трусы. Не думают ни о чем, только о том, как навредить другим людям. Таких болельщиков надо наказывать.
Видел, что был инцидент с вратарем “Хартса”. Надеюсь, мы найдем нашего болельщика и накажем, он портит репутацию нашего клуба», — сказал Леннон после матча.
Андрей Санталов