В дерби Эдинбурга фанат ударил вратаря, а в тренера попали монетой

Источник: РИА "Новости"

Эдинбургское дерби закончилось безголевой ничьей, но после игры всем было не до футбола. В добавленное время вратарь хозяев Зденек Зламал подошел к трибунам, чтобы взять улетевший туда мяч, в это время его ударил фанат «Хиберниана».

В то же время досталось и главному тренеру «Хиберниана» Нилу Леннону. Ему в челюсть прилетела монета, брошенная кем-то из фанатов «Хартса», которым не понравилась реакция Леннона на гол хозяев, отмененный из-за офсайда.

«Я бы хотел встретиться с бросившим в меня монету лицом к лицу. Но они трусы. Не думают ни о чем, только о том, как навредить другим людям. Таких болельщиков надо наказывать.



Видел, что был инцидент с вратарем “Хартса”. Надеюсь, мы найдем нашего болельщика и накажем, он портит репутацию нашего клуба», — сказал Леннон после матча.