О татуировках Неймара нарисовали комикс

Главного героя комикса зовут Жуниор. В основу сюжета легла история о том, как сестру Жуниора похищает картель. Чтобы спасти ее, главному герою наносят татуировки волшебными чернилами — они позволяют картинкам оживать и помогать юноше.



Лев на левой руке Жуниора — так же, как у Неймара — становится его помощником Байзаном. Многие тату в комиксе списаны с татуировок Неймара.