О татуировках Неймара нарисовали комикс
Создатели серии комиксов Inked представили свое произведение и рассказали, что их вдохновляло.
Создатели серии комиксов Inked представили свое произведение и рассказали, что их вдохновляло.
Главного героя комикса зовут Жуниор. В основу сюжета легла история о том, как сестру Жуниора похищает картель. Чтобы спасти ее, главному герою наносят татуировки волшебными чернилами — они позволяют картинкам оживать и помогать юноше.
Лев на левой руке Жуниора — так же, как у Неймара — становится его помощником Байзаном. Многие тату в комиксе списаны с татуировок Неймара.
«Неймар любит комиксы, так что тут все совпало само собой. С ним история приобрела больший смысл, потому что его татуировки со смыслом», — рассказал редактор проекта Джейсон Бернс.
Андрей Санталов