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14:07 (мск), источник: Sportmail.ru

О татуировках Неймара нарисовали комикс

Создатели серии комиксов Inked представили свое произведение и рассказали, что их вдохновляло.

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Источник: Reuters

Главного героя комикса зовут Жуниор. В основу сюжета легла история о том, как сестру Жуниора похищает картель. Чтобы спасти ее, главному герою наносят татуировки волшебными чернилами — они позволяют картинкам оживать и помогать юноше.

Лев на левой руке Жуниора — так же, как у Неймара — становится его помощником Байзаном. Многие тату в комиксе списаны с татуировок Неймара.

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«Неймар любит комиксы, так что тут все совпало само собой. С ним история приобрела больший смысл, потому что его татуировки со смыслом», — рассказал редактор проекта Джейсон Бернс.

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Андрей Санталов

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